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Kamerun'da Boko Haram Saldırısı: 10 Asker Hayatını Kaybetti

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Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde Boko Haram üyelerinin askeri karakola düzenlediği saldırıda en az 10 asker yaşamını yitirdi, 20 asker yaralandı. Saldırı sonrası ordu operasyon başlattı.

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde, terör örgütü Boko Haram üyelerinin askeri karakola düzenlediği saldırıda en az 10 asker yaşamını yitirdi, 20 asker ise yaralandı.

Ulusal basında askeri kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Uzak-Kuzey bölgesinin Nijerya sınırında bulunan Wulgo askeri karakoluna silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda en az 10 asker hayatını kaybetti, 20 asker yaralandı.

Saldırı sonrasında Kamerun ordusu bölgede operasyon başlattı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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