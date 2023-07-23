Kamerun'da bir binanın çökmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti

Kamerun'un ekonomik başkenti Douala'da, bir binanın çökmesi sonucu 12 kişi göçük altında kalarak hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı. Göçük altında kalan 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, ağır yaralı 5 kişinin ise tedavileri bölge hastanelerinde devam ediyor. Göçük altında 16 kişinin daha olduğu tahmin ediliyor. Bina enkazında arama ve kurtarma faaliyetleri devam ediyor.