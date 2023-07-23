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Kamerun'da bir binanın çökmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti

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Kamerun'un ekonomik başkenti Douala'da, bir binanın çökmesi sonucu 12 kişi göçük altında kalarak hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı. Göçük altında kalan 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, ağır yaralı 5 kişinin ise tedavileri bölge hastanelerinde devam ediyor. Göçük altında 16 kişinin daha olduğu tahmin ediliyor. Bina enkazında arama ve kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

Kamerun'un ekonomik başkenti Douala'da, bir binanın çökmesi sonucu 12 kişi göçük altında kalarak hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Douala'nın 5. bölgesindeki Ndogbong semtinde bulunan 4 katlı bir bina çöktü.

Göçük altında kalan 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, ağır yaralı 5 kişinin ise tedavileri bölge hastanelerinde devam ediyor.

Göçük altında 16 kişinin daha olduğu tahmin ediliyor.

Bina enkazında arama ve kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

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