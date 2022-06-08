Kamerun'da ayrılıkçıların saldırısında 5 asker hayatını kaybetti - Haberler

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Kamerun'da ayrılıkçıların saldırısında 5 asker hayatını kaybetti

AA - Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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Kamerun'da ayrılıkçıların saldırısında 5 asker hayatını kaybetti

Kamerun'un Batı bölgesinde jandarma karakoluna Anglofon (İngilizce konuşan) ayrılıkçıların düzenlediği saldırıda 5 asker yaşamını yitirdi.

Kamerun'un Batı bölgesinde jandarma karakoluna Anglofon (İngilizce konuşan) ayrılıkçıların düzenlediği saldırıda 5 asker yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Batı bölgesinde bulunan Kouoptamo kasabasındaki jandarma karakoluna Anglofon ayrılıkçılar saldırı düzenledi.

Saldırıda 5 asker hayatını kaybetti.

Anglofon ayrılıkçı liderlerden "General No Pity" takma adıyla bilinen Mbashie Clement sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı üstlendi.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

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