Kamerun'da ayrılıkçıların saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti

Kamerun'un Littoral bölgesinde Anglofon (İngilizce konuşan) ayrılıkçı grubun saldırısında 3 asker ve 1 sivil yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Littoral bölgesine bağlı Moungo mevkisinde bulunan kontrol noktasına Anglofon ayrılıkçılar saldırı düzenledi.

Saldırıda, 3 asker ve 1 sivil hayatını kaybetti.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü olan 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi, 800 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.