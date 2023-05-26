Kamerun'da ayrılıkçılar tarafından kaçırılan 30 kadın serbest bırakıldı

Kamerun'un Kuzey-Batı bölgesinde Anglofon (İngilizce konuşan) ayrılıkçılar tarafından kaçırılan 30 kadın salıverildi.

Ulusal basındaki haberlerde, Kuzey-Batı bölgesine bağlı Babanki köyünde 24 Mayıs'ta 30 kadının kaçırıldığı belirtildi.

Haberlerde kadınların tamamının özgürlüğüne kavuştuğu ifade edildi.

Evlerine ulaşan kadınların birçoğunun işkenceye maruz kaldığı bildirildi.

Kadınlar, Anglofon ayrılıkçıların bölgelerinde yasa dışı vergi toplamaya çalışmasını protesto etmeleri nedeniyle 24 Mayıs'ta kaçırılmıştı.

Bölgede 2016'dan bu yana faaliyet gösteren ayrılıkçıların, halktan aylık ödemeler, evlilik vergisi ve mezar yeri bedeli gibi yasa dışı vergi aldığı belirtiliyor.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişti.

Son verilere göre Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi, 800 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.