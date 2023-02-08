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Kamerun'da ayrılıkçılar bir milletvekilini kaçırdı

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Kamerun'da ayrılıkçılar bir milletvekilini kaçırdı

Kamerun'un Kuzey Batı bölgesinde muhalefet partisi Sosyal Demokrat Cephe'nin (SDG) milletvekili Wainachi Netoh Honorine'in Anglofon (İngilizce konuşan) ayrılıkçılar tarafından kaçırıldığı bildirildi.

Kamerun'un Kuzey Batı bölgesinde muhalefet partisi Sosyal Demokrat Cephe'nin (SDG) milletvekili Wainachi Netoh Honorine'in Anglofon (İngilizce konuşan) ayrılıkçılar tarafından kaçırıldığı bildirildi.

SDG Genel Sekreteri Me Adeline Djomgang, yaptığı açıklamada, Honorine'in Kuzey Batı bölgesindeki Mezam şehrinde ayrılıkçılar tarafından kaçırıldığını bildirdi.

Djomgang, ayrılıkçıların Honorine'in serbest bırakılması için 60 bin dolar fidye istediğini aktardı.

Bölgede faaliyet gösteren Anglofon ayrılıkçı gruplar fidye talep etmek için sık sık insan kaçırıyor.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak, bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi, 800 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Güncel

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