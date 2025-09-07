Kamerun'da Anglofon Ayrılıkçıların Saldırısında 8 Asker Öldü

Kamerun'un güneybatı bölgesinde Anglofon (İngilizce konuşan) ayrılıkçıların saldırısında 8 asker hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, Güneybatı bölgesine bağlı Malende kasabasında devriye gezen askeri araca ayrılıkçılar tarafından saldırı düzenlendi.

El yapımı bombanın patlaması sonucu araçta bulunan 7 asker olay yerinde, ağır yaralı 1 asker ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay sonrası bölgede operasyon başlatıldı.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ile mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak, bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü olan 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi, 1 milyon kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.