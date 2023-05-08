Kamerun'da Anglofon ayrılıkçılar bir gazeteciyi öldürdü

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesinde, gazeteci Anye Nde Nsoh ayrılıkçıların saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, "The Advocate" gazetesinde çalışan Nsoh, Anglofon bölgesinde bulunan Bamenda şehrinde konuşmacı olarak davet edildiği programda Anglofon ayrılıkçıların silahlı saldırısına uğradı.

Birçok yerinden yaralanan Nsoh olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayetin sebebine ilişkin açıklama yapılmadı.

"The Advocate" gazetesinin Kuzey Batı bölge editörü olan Nsoh, City FM ve Rush FM radyolarında sunuculuk yapıyordu.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak, bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi, 800 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.