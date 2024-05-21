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Kamerun'da Anglofon Ayrılıkçılar Belediye Başkanını Öldürdü

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Kamerun'un Kuzey-Batı bölgesinde Anglofon ayrılıkçılar, Belo kasabası Belediye Başkanı Ngong Innocent Ankiambom'u ve 2 belediye çalışanını öldürdü. Kuzey-Batı Bölge Valisi Adolphe Lele Lafrique, saldırıyı kınayarak suçluların yakalanması için operasyon başlatıldığını açıkladı.

Kamerun'un Kuzey-Batı bölgesinde Anglofon (İngilizce konuşan) ayrılıkçılar, Belo kasabası Belediye Başkanı Ngong Innocent Ankiambom'u ve 2 belediye çalışanını öldürdü.

Kuzey-Batı Bölge Valisi Adolphe Lele Lafrique yaptığı açıklamada, ayrılıkçıların, ülkenin milli bayramı 20 Mayıs kutlamalarına giden Belo belediye çalışanlarına saldırı düzenlediğini bildirdi.

Lafrique, saldırıda Belediye Başkanı Ankiambon ve 2 belediye çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Halka sükunet çağrısı yapan Lafrique, suçluların derhal yakalanıp cezalandırılması için bölgede operasyon başlatıldığını sözlerine ekledi.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ile mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak, bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü olan 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi, 800 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Güncel

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