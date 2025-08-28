Kamerun'da Anglofon Ayrılıkçılar 9 Sivil Kaçırdı

Kamerun'un Kuzey-Batı bölgesinde 9 sivil, Anglofon (İngilizce konuşan) ayrılıkçılar tarafından kaçırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Batı bölgesine bağlı Tabenken köyüne baskın düzenleyen Anglofon ayrılıkçılar bölgedeki birçok evi yağmaladı.

Ayrılıkçılar, 9 sivili kaçırarak bölgeden uzaklaştı.

Bölgede, ayrılıkçılar fidye talebinde bulunmak için sık sık insan kaçırıyor.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri ataması tepki çekmiş, bu nedenle 2016'da gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi, 800 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.