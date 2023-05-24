Kamerun'da 30'dan fazla kadın ayrılıkçılarca kaçırıldı

Kamerun'un Kuzey-Batı bölgesinde yasa dışı şekilde vergi topladıkları gerekçesiyle ayrılıkçıları protesto eden 30'dan fazla kadın, Anglofon (İngilizce konuşan) ayrılıkçılar tarafından kaçırıldı.

Kamerun'un Kuzey-Batı bölgesinde yasa dışı şekilde vergi topladıkları gerekçesiyle ayrılıkçıları protesto eden 30'dan fazla kadın, Anglofon (İngilizce konuşan) ayrılıkçılar tarafından kaçırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Batı bölgesine bağlı Babanki köyünde yasa dışı vergi toplamaya çalışan Anglofon ayrılıkçılar bölge halkı tarafından protesto edildi.

Protesto gösterilerine katılan 30'dan fazla kadın ayrılıkçılar tarafından kaçırıldı.

Bölgede 2016'dan bu yana faaliyet gösteren ayrılıkçıların, halktan aylık ödemeler, evlilik vergisi ve mezar yeri bedeli gibi yasa dışı vergiler aldığı belirtiliyor.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak, bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi, 800 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.