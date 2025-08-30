Kamerun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Kamerun'un başkenti Yaounde'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Türk ve Kamerunlu davetlilerin katıldığı törende şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, törende yaptığı konuşmada, 30 Ağustos'un Türk milletinin bağımsızlık iradesini ve birlik ruhunu tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.

Öskiper, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı da okudu.