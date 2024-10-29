Kamerun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği, Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenledi.
Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği, Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenledi.
Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı'nın ev sahipliğinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılı kutlandı.
Resepsiyona iş, sanat, siyaset, spor ve diplomasi camiasından çok sayıda davetli katıldı.
İstiklal Marşı ve Kamerun Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyonda, davetlilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı dinletildi.
Program, Türk mutfağından çeşitli lezzetlerin ikramıyla son buldu.