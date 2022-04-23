Kamerun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Haberler

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Kamerun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

AA - Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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Kamerun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Orta Afrika ülkesi Kamerun'un başkenti Yaounde'de kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Orta Afrika ülkesi Kamerun'un başkenti Yaounde'de kutlandı.

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı'nın ev sahipliğinde, büyükelçilik konutunda gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda davetli katıldı.

Program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Işıkçı'nın konuşmasının ardından, Türkiye Maarif Vakfına ait okulların öğrencileri Türkçe ve yerel müziklerle dans gösterisi sundu.

Tören, palyaçoların törene katılan çocukları eğlendirmesiyle son buldu.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Kamerun, Çocuk, Güncel, Haberler

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