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Kamerun'da 2 Boko Haram üyesi öldürüldü

Kamerun'da 2 Boko Haram üyesi öldürüldü

Güncel Haberler

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde ordunun düzenlediği operasyonda, terör örgütü Boko Haram üyesi 2 kişi etkisiz hale getirildi.

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde ordunun düzenlediği operasyonda, terör örgütü Boko Haram üyesi 2 kişi etkisiz hale getirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kamerun ordusu Uzak Kuzey bölgesine bağlı Mozogo mevkiinde Boko Haram üyelerine karşı operasyon düzenledi.

Birçok askeri mühimmatın ele geçirildiği operasyonda, 2 Boko Haram üyesi öldürüldü.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde, 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Uluslararası Kriz Grubu'na göre, 2014'ten bu yana, Boko Haram saldırıları Uzak Kuzey bölgesinde yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne ve 250 bine yakın kişinin göç etmesine sebep oldu.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

Boko Haram Kamerun Uzak Güncel Haberler

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