Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği 15 Temmuz'u anma etkinliği düzenledi

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kamerun'un başkenti Yaounde'de anma etkinliği düzenledi.

Türkiye Büyükelçiliğinin rezidansında düzenlene törene, Büyükelçi Volkan Işıkçı, Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo, Ekonomi, Planlama ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Alamine Ousmane Mey, İngiliz Milletler Topluluğu Ülkelerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Felix Mbayu, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Oumarou Chinmoun'un yanı sıra Türk resmi kurumlarının temsilcileri katıldı.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende, Büyükelçi Işıkçı konuşma yaptı.

15 Temmuz 2016'da Türk milletinin sokağa çıkarak teröristlerin hain planını bozduğunu vurgulayan Işıkçı, Kamerun Hükümetine Fetullahçı Terör Örgütü (FETO) ile mücadelede Türkiye'ye sundukları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Tören bitiminde, katılımcılar 15 Temmuz gecesiyle ilgili görsellerden oluşan fotoğraf sergisini gezdi.