Kamerun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

Kamerun'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, "Kamerun için sosyal diyalog ve onurlu iş" temasıyla kutlandı.

Başkent Yaounde'deki 20 Mayıs Bulvarı'nda düzenlenen geçit töreninde, kamu ve özel sektör çalışanları, sendikalar ve çeşitli meslek grupları bir araya geldi.

Renkli kıyafetler giyen bazı çalışanlar, taleplerini yansıtan pankartlarla kortejde yer aldı.

Kamerun hükümeti yetkilileri, işçilerin geçit törenini izledi, bazı sendika temsilcileriyle görüşmeler yaptı.

İşçilerin talepleri arasında öncelikli olarak ücret iyileştirmeleri, iş güvenliği ve sosyal hakların genişletilmesi yer aldı.