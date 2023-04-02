Kamerun Cumhurbaşkanı Biya 30 senatör atadı

Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, 100 sandalyeli Senatoya 30 senatör ataması yaptı.

Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, 100 sandalyeli Senatoya 30 senatör ataması yaptı.

Kamerun Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, 12 Mart'ta düzenlenen Senato seçimlerinin ardından, Biya'nın 30 senatörün atamasını yaptığı duyuruldu.

Açıklamada, 5 yıl görev yapacak seçilmiş ve atanan senatörlerin 11 Nisan'da yemin ederek göreve başlayacakları bildirildi.

Ülkede, 100 sandalyeli Senatonun 70 üyesi seçimle gelirken, 30 üye cumhurbaşkanı tarafından atanıyor.

Kamerun'da 12 Mart'ta yapılan Senato seçimlerinde iktidardaki Kamerun Halkın Demokratik Hareketi Partisi (CPDM) 70 koltuğun tamamını kazanmıştı.

Ülkede aynı zamanda CPDM'nin de lideri olan Biya 40 yılı aşkın süredir cumhurbaşkanlığı görevini yürütüyor.