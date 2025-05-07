Kamerun Başbakanı Joseph Dion Ngute, Bakan Yaşar Güler'i Kabul Etti

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kamerun programı kapsamında Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo ile görüştü. Bakan Güler, Harp Okulunda kurulan Türkçe Eğitim Dershanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Güler'in ziyaret kapsamında Kamerun Başbakanı Joseph Dion Ngute ile bir araya geldi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kamerun'a giden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo, ile görüştü. Görüşme sonrasında Harp Okulunda kurulan Türkçe Eğitim Dershanesi'nin açılışını gerçekleştiren Bakan Güler, mevkidaşı ile birlikte açılışı yapılan dershanede incelemelerde bulundu.

Bakan Güler, Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo ile görüşmesi sonrası Kamurun Başbakanı Joseph Dion Ngute tarafından kabul edildi. Bakan Yaşar Güler görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da Başbakan Joseph Dion Ngute'ye iletti.