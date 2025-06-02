Kamerayla Görüntülenen Yılan, Çekim Yaparken Saldırdı

Kamerayla Görüntülenen Yılan, Çekim Yaparken Saldırdı
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Elazığ'da bir vatandaş, cep telefonu ile yılanların çiftleşme dansını çekerken aniden saldırıya uğradı. Olay, Keban Baraj Gölü kenarında gerçekleşti ve bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kamerayla görüntülediği yılan böyle saldırdı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir şahıs, cep telefonu kamerası ile çekim yaptığı yılanın saldırısına uğradı.

Olay, Keban Baraj Gölü kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir vatandaş yılanların çiftleşme dansını çekmeye başladı. Şahıs bir süre çekim yaparken, yılanlardan biri aniden saldırıya geçti. Şahıs koşarak uzaklaşma çalışırken yılan peşini bırakmadı. O anlar şahsın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - Güncel
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