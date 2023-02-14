Kameraya yansıyan cinayetin sanıklarına toplam 34 kez müebbet istendi

BURSA'da, Yakup Yurdakul'un (37) hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı, iki aile arasındaki kavgada 3'ü tutuklu, 13 sanıktan 8'i hakkında toplam 34 kez müebbet, tüm sanıklar hakkında da çeşitli suçlardan toplam 60 yıl hapis istendi.

BURSA'da, Yakup Yurdakul'un (37) hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı, iki aile arasındaki kavgada 3'ü tutuklu, 13 sanıktan 8'i hakkında toplam 34 kez müebbet, tüm sanıklar hakkında da çeşitli suçlardan toplam 60 yıl hapis istendi. Cep telefonu kamerasına da yansıyan cinayetin sanıkları, önümüzdeki ay hakim karşısına çıkacak.

Olay, 19 Ağustos 2022'de Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan akraba iki ailenin bireyleri yolda karşılaşınca önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada bir kişi belinden çıkardığı tabancayla diğer gruba peş peşe ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Yakup Yurdakul, kardeşi Nihat Yurdakul (35) ve o sırada kavgayı ayırmaya çalışan Harun Azak (27) kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yakup Yurdakul yaşamını yitirirken, olayla ilgili olarak gözaltına alınan Nurhak Yurdakul (26), Eyüp Can Yurdakul (24) ile N.Y. (15) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3'ü tutuklu, 13 sanık hakkında 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplam 34 kez müebbet ile çeşitli suçlardan toplam 60 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamenin kabul edildiği Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama, önümüzdeki ay başlayacak.