KAMERAMANI KÖR EDEN TRAFİK MAGANDALARI TAHLİYE EDİLDİ

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da trafik kazasının ardından tartıştıkları Avcılar Belediyesi'nde görevli kameraman Ercan Yüksel'i darbederek, gözünde yüzde 90 görme kaybına neden olan Deniz Erdem ve Servet Erdem tahliye edildi.

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu müşteki sanıklar Deniz Erdem, Servet Erdem ve tutuksuz müşteki sanık Arslan Erdem katıldı. Tutuksuz müşteki sanıklar Ercan Yüksel, Hasan Canberk Savaşeri, Mevlüt Çalışkan katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Hakim, müşteki sanık Ercan Yüksel'in kornea nakli yapılan gözündeki yaralanmanın tespiti için Küçükçekmece Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından rapor düzenlendiği söyledi.

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