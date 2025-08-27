Kameradan Uyarı Alan Vatandaş İzmaritini Yerden Aldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi, kameradan yapılan anonslu uyarının ardından attığı izmariti yerden aldı.

Fethiye Belediyesince çevreye çöp atanların tespiti için kentin farklı noktalarına fotokapanlar ile kameralar yerleştirildi.

Belediye tarafından izlenen kameralarda, Göcek Mahallesi'nde bir kişinin sigara izmaritini yere attığı tespit edildi.

Kameradan yapılan uyarıyı duyan kişi, geri dönerek attığı izmariti yerden aldı.

Bu anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.