Kamelyalı Kadın Balesi, 30 Yıl Aradan Sonra Ankara'da Sahnelenecek

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Fransız yazar (oğul) Alexandre Dumas'ın 1848'de henüz 24 yaşında yazdığı aynı adı taşıyan ilk romanından baleye uyarlanan Kamelyalı Kadın eserini, Giuseppe Verdi'nin müzikleri ile 22 Şubat'ta sanatseverlerle buluşturacak.

Klasik balenin sevilen eserlerinden, 2 perde olarak sahnelenen Kamelyalı Kadın, ihtişamlı kostümleri ve seyirciyi büyüleyen dekoruyla 30 yılın ardından ilk kez Giuseppe Verdi'nin müzikleriyle Opera Sahnesinde seyirciyle buluşacak.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdür Yardımcısı ve eserin koreograflarından Volkan Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2021'de bu eseri ilk kez Armağan Davran ile Antalya Devlet Opera ve Balesinde sahnelediklerini söyledi.

30 sene önce yine Ankaralı sanatseverlere Kamelyalı Kadın'ı kapalı gişe oynadıklarını belirten Ersoy, Kamelyalı Kadın'ın opera karşılığıyla La Traviata eserinin bale versiyonu olduğunu ifade etti.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Fakat balenin yazılmış La Traviata gibi özel bir müziği yok. Biz bunu yine sevgili Armağan arkadaşımla, Giuseppe Verdi'nin bugüne kadar bestelediği tüm opera eserleri ve diğer eserlerinden bir kolajla Orkestra Şefi Tolga Taviş'in düzenlemeleriyle Kamelyalı Kadın'a yeniden hayat verdik. Tamamen farklı bir versiyon oldu. 30 yıl önce başrolünde oynadığımız Robert Black'e ait bir koreografiydi. Biz bunu özgün bir koreografi olarak yaptık. 30 yıl sonra yeniden Ankaralı sanatseverlerle buluşacak."

"Seyircilerimizin gözleri yaşlı ayrılacakları bir final sahnesi sunacağız"

Kamelyalı Kadın balesinin yeni yorumunun, yazar Alexandre Dumas'ın Armand karakterinin bir mezarlık sahnesi ile başladığını, diğer versiyonunda böyle bir açılım olmadığını belirten Ersoy, "Neoklasik bir tarz seçtik. Gazal Erten'in o dönemi yansıtan kostümleri ile gerçekten büyüleyici oldu ve son perdesi dramatik. Seyircilerimizin gözleri yaşlı ayrılacakları bir final sahnesi sunacağız." dedi.

Kamelyalı Kadın balesinde La Traviata müziğinden bazı bölümlere yer verdiklerini belirten Ersoy, "Verdi'nin diğer eserlerini duymak isteyen müzikseverler kendini Verdi eserlerinin içinde bulabilecek." ifadesini kullandı.

Tolga Taviş ile çalışırken kendi istedikleri beden bestesinin peşinde koştuklarını dile getiren Ersoy, "Koreograflar beden bestecileridir. Eseri hayal ederken, kafamızdaki koreografiyi müzikte arıyoruz. Kamelyalı Kadın gibi müziği belli olmayan eserlerde de farklı arayışlara geçiyoruz." dedi.

Ankara Operasında eseri sahneleyecekleri için heyecanlı olduklarını belirten Ersoy, "Opera ve bale sanatının doğduğu ve icra edildiği bu binaya böyle klasik eserler çok yakışıyor. Bu eserler çok güzel tınlıyor bu tarihi sahnede." diye konuştu.

Carmina Burana'nın niteliğinde eserler gelecek

İstanbul AKM'de ses getiren Carmina Burana'nın da koreografı olan Ersoy, klasik ve modern eserleri bir arada yapmanın işlerinin gerektirdiği bir şey olduğunu belirtti.

Genç bir ekip ile çalışmanın bu çeşitliliği beslediğini dile getiren Ersoy, Carmina Burana'nın devamı niteliğinde eserleri de yapacağını bildirdi.

Eserin dekorunun usta dekoratör Savaş Camgöz, kostümlerin Gazal Erten imzasını taşıdığını belirten Ersoy, Kamelyalı Kadın'ın uzun yıllar sahnede olmasını dilediklerini söyledi.

"Balede orkestranın, kasların alıştığı dans ritmine ayak uydurması gerekiyor"

Ankara Devlet Opera ve Balesinin orkestra şefi Tolga Atalay Ün de, balenin operadan çok daha soyut olduğunu belirterek, sanatçıların işinin daha zorlaştığını, bütün hikayeyi müzik eşliğindeki dansla anlattıklarını söyledi.

Bale eserinde orkestra yönetmenin başlıca unsurları olduğunu belirten Ün, şöyle konuştu:

"Balede orkestranın, kasların alıştığı dans ritmine ayak uydurması gerekiyor. Dansçılar çok uzun süre belli başlı ritimde, tempoda hareket ediyorlar. Sizin onları takip ediyor olmanız ve onlara uygun bir şekilde müziği çalıyor olmanız lazım. Sürekli takip ediyorum dansçıları, onların reaksiyonlarına göre müziğin hızlı mı, yavaş mı olması gerektiğine karar veriyorum. Gelenekselleşmiş müziklerin kendi içinde tempoları var ama dansla bütünleştiklerinde ayrıca adapte ediyorum."

"En sevdiğimiz Verdi eserlerini derleme şeklinde bu balede duyacağız"

Kamelyalı Kadın eserini ilk kez yöneteceğini belirten Ün, "Yuvam olan ve müzik direktörlüğünü yaptığım Ankara Devlet Opera ve Balesinde ilk kez Kamelyalı Kadın'ı yöneteceğim. Ben de çok heyecanlıyım." diye konuştu.

Eserin çok dramatik olduğunu vurgulayan Ün, "En sevdiğimiz Verdi eserlerini derleme şeklinde bu balede duyacağız." ifadesini kullandı.