Kamçatka Yarımadası'nda 7,6 Büyüklüğünde Deprem
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami tehdidi oluştu. Sakinlere kıyıdan uzaklaşmaları tavsiye edildi.
Rusya'daki Kamçatka Yarımadası'nda 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisinden yapılan açıklamada, 7,6 büyüklüğündeki depremin yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentine 115 kilometre mesafede, Büyük Okyanus açıklarında olduğu belirtildi.
Açıklamada, gün içinde birkaç kez artçı deprem yaşandığı kaydedildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada depremin ardından tsunami tehdidinin oluştuğuna işaret edilerek, "Sakinlere kıyıdan uzaklaşmayı öneriyoruz." uyarısında bulunuldu.
Avrasya'nın kuzeydoğusunda bulunan Kamçatka Yarımadası, batıda Ohotsk Denizi, doğuda Bering Denizi ve Büyük Okyanusu ile çevrili.