Kamçatka'da Deprem ve Tsunami Nedeniyle Acil Durum İlan Edildi

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Rusya'nın Sahalin Bölge Valiliği, Kamçatka bölgesinde meydana gelen deprem ve tsunami sonrası acil durum ilan etti. Severo-Kurilsk kentinde gerekli önlemler alındı, can kaybı yok.

Rusya'nın Sahalin Bölge Valiliği, deprem ve tsunaminin yaşandığı Kamçatka bölgesinde acil durum ilan edildiğini bildirdi.

Sahalin Bölge Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bölgenin Valisi Valeriy Limarenko, Acil Durum Komisyonu ile toplantı yaptı.

Toplantıda, Limarenko'nun talimatıyla deprem ve tsunaminin yaşandığı Kamçatka'daki Severo-Kurilsk kentinde acil durum ilan edildi.

Nüfusu yaklaşık 2 bin 400 olan Severo-Kurilsk'te, tsunami sonucu can kaybı olmadığı, bölgede yaşayanların güvenli yerlere tahliye edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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