Kamboçyalılar Tayland ile Sınır Sorununa Karşı Yürüdü

Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de binlerce kişi, Tayland'la yaşanan sınır sorununa karşı düzenlenen dayanışma yürüyüşüne katıldı.

Khmer Times gazetesinin haberine göre, yaklaşık 150 bin Kamboçyalı başkent Phnom Penh'de toplandı. Kamboçyalılar, Tayland'la yaşanan sınır sorununa karşı yürüdü.

Yürüyüşe katılan Başbakan Yardımcısı Hun Many, yaptığı açıklamada, "Kamboçya halkının onuruna ve toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir hakaret söz konusu olduğunda Kamboçya halkı sessiz kalmayacaktır." dedi.

Hun Many, sınır sorununu barışçıl yollarla ve hukuk çerçevesinde çözmeyi temenni ettiklerini belirtti.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ülkesinin Tayland ile uzun süredir yaşadığı sınır sorunlarının çözümü için birkaç gün önce Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) başvuruda bulunduklarını duyurmuştu.

Tayland ve Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, iki tarafın, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda mutabık kalmasına rağmen gerilimin henüz sona ermediğini savunarak "belirsizliğin giderilmesi için" meseleyi UAD'ye taşıma konusunda kararlı olduklarını belirtmişti.

Hun Manet, Tayland bu karara karşı çıksa dahi sınır meselesi konusunda UAD'ye başvurmayı planladıklarını, sorunun daha kesin bir çözüme kavuşturulmasını hedeflediklerini ifade etmişti.

Tayland, Kamboçya sınırındaki tüm kontrol noktalarının Bangkok yönetimi tarafından kontrol edileceğini duyurmuştu.