Kamboçyalı Milli Sporcular Eğitim İçin Çin'e Gidiyor Güncel Haberler PUNOM PEN, 13 Eylül (Xinhua) -- Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de düzenlenen uğurlama törenine katılan Kamboçyalı milli sporcular, 13 Eylül 2022. Kamboçya, gelecek yıl ülkesinde düzenlenecek 32. PUNOM PEN, 13 Eylül (Xinhua) -- Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de düzenlenen uğurlama törenine katılan Kamboçyalı milli sporcular, 13 Eylül 2022. Kamboçya, gelecek yıl ülkesinde düzenlenecek 32. Güneydoğu Asya Oyunları'na hazırlık kapsamında 160 sporcudan oluşan en geniş katılımlı takımını eğitilmek üzere Çin'e göndermeye hazırlanıyor. (Fotoğraf: Sovannara/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Punom Pen Eylül Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kamboçyalı Milli Sporcular Eğitim İçin Çin'e Gidiyor - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.