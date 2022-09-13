Kamboçyalı Milli Sporcular Eğitim İçin Çin'e Gidiyor
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PUNOM PEN, 13 Eylül (Xinhua) -- Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de düzenlenen uğurlama törenine katılan Kamboçyalı milli sporcular, 13 Eylül 2022. Kamboçya, gelecek yıl ülkesinde düzenlenecek 32.
PUNOM PEN, 13 Eylül (Xinhua) -- Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de düzenlenen uğurlama törenine katılan Kamboçyalı milli sporcular, 13 Eylül 2022. Kamboçya, gelecek yıl ülkesinde düzenlenecek 32. Güneydoğu Asya Oyunları'na hazırlık kapsamında 160 sporcudan oluşan en geniş katılımlı takımını eğitilmek üzere Çin'e göndermeye hazırlanıyor. (Fotoğraf: Sovannara/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel