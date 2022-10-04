Kamboçyalı Diplomat: Çin'in Küresel Kalkınma İnisiyatifi Az Gelişmiş Ülkeler İçin Hayati Önem Taşıyor

PUNOM PEN, 4 Ekim (Xinhua) -- Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn, Çin'in önerdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin (GDI) az gelişmiş ülkelerin Kovid-19 pandemisinden kurtulmaları ve yoksulluğu azaltmaları için çok önemli olduğunu söyledi. Çin medyasıyla yakın zamanda yapılan yazılı bir röportajda Sokhonn, GDI'nin uluslararası toplum, özellikle de gelişmekte olan ülkeler tarafından sıcak bir şekilde karşılandığını söyledi. Sokhonn,"Bunun nedeni, GDI'nin az gelişmiş ülkelere, özellikle de Kovid-19 pandemisinden kurtulmak için mücadele edenlere yardım etmeyi, uluslararası işbirliği yoluyla yoksulluğu ve gıda güvenliğini azaltmayı ve finansal ve yeşil kalkınmayı teşvik etmeyi hedeflemesidir" dedi.

Sokhonn, "Gerçekten de GDI, Çin'in dünyanın geri kalanına sağladığı kamu yararlarından biri" diye konuştu. Sokhonn, GDI'nin, uluslararası kalkınma işbirliğini güçlendirmeye ve BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin uygulanmasını hızlandırmaya katkıda bulunacağını belirtti. Sokhonn GDI'nin ayrıca, her ulusun kalkınma ve büyüme istediği için işbirliğine ihtiyaç olduğunu hatırlattığını söyledi. Üst düzey diplomat, Kamboçya'nın GDI'yi güçlü bir şekilde desteklediğini ifade etti. Sokhonn, "Kamboçya'nın inisiyatife katılımının, mevcut işbirliği çerçevelerine, özellikle de Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne ve Ortak Bir Geleceği Olan Kamboçya-Çin Topluluğunun inşasına daha fazla enerji vereceğine kuvvetle inanıyorum" diye konuştu. Kamboçya Kraliyet Akademisi Çin Araştırmaları Enstitüsü Genel Müdürü Kıdemli Ekonomist Ky Sereyvath Cuma günü yaptığı açıklamada, GDI'nin ülkelerin kalkınması ve uluslararası kalkınma işbirliği için bir plan hazırladığını ve küresel kalkınma ile uluslararası kalkınma işbirliğinde ilerlemeye dönük yolu işaret ettiğini söyledi.

Sereyvath Xinhua'ya yaptığı açıklamada "GDI, insan merkezli esas konsepti benimsiyor" dedi ve ekledi: "Küresel refahı teşvik etmeye yardımcı olacak, küresel kalkınmayı dengeli, koordineli ve kapsayıcı büyümenin yeni bir aşamasına yönlendirecek." Punom Pen'deki BELTEI Uluslararası Üniversitesi'nde kıdemli profesör olan Joseph Matthews Cuma günü yaptığı açıklamada, GDI'nin ortak bir geleceğe sahip küresel bir kalkınma topluluğunu teşvik edeceğini ve bunun tüm ulusların daha iyi bir yaşam arzusu olduğunu söyledi. Matthews, Xinhua'ya verdiği demeçte, "İnisiyatif, tüm sorunları ele almanın ana anahtarı olarak kalkınmaya odaklanıyor. Zor kalkınma sorunlarını çözmeye ve kalkınma için daha fazla fırsat yaratmaya, hiçbir ülkeyi ve hiçbir kişiyi geride bırakmamaya çalışıyor" diye konuştu. GDI, yoksulluğun azaltılması, gıda güvenliği, Kovid-19 ve aşılar, kalkınma için finansman, iklim değişikliği ve yeşil kalkınma, sanayileşme, dijital ekonomi ve bağlanabilirlik gibi öncelikli alanları belirlediği için küresel kalkınmanın dinamiklerine ve acil ihtiyaçlarına yanıt verdiğini de sözlerine ekledi. Matthews, "GDI, açık ve kapsayıcı ortaklık ruhunu savunuyor. GDI'nin BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin uygulanmasına yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum" dedi.