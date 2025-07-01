Kamboçya'ya Gelen Çinli Turist Sayısında Yüzde 50 Artış

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Kamboçya, yılın ilk beş ayında 488.973 Çinli turisti ağırlayarak, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artış sağladı. Çinli turistler, Kamboçya'ya gelen uluslararası ziyaretçilerin yüzde 16,6'sını oluşturuyor.

PUNOM PEN, 1 Temmuz (Xinhua) -- Kamboçya'yı yılın ilk 5 ayında ziyaret eden Çinli turistlerin sayısında yüzde 50 artış görüldü.

Kamboçya Turizm Bakanlığı'nın salı günü yayımladığı son rapora göre ocak-mayıs döneminde Kamboçya'ya gelen Çinli turist sayısı 488.973'e ulaşarak, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 326.003 kişilik sayıyı geride bıraktı.

Çinli turistler, toplam 2,95 milyon uluslararası ziyaretçinin yüzde 16,6'sını teşkil etti. Böylece Çinli ziyaretçiler, Tayland ve Vietnam'dan sonra ülkeye gelen üçüncü en büyük yabancı turist grubu oldu.

Kamboçya Turizm Bakanı Huot Hak, kısa süre önce yaptığı açıklamada, "2025 Kamboçya-Çin Turizm Yılı'nın, Kamboçya'ya daha fazla Çinli turist çekmek ve iki ülke arasındaki turizm ve kültürel alışverişi derinleştirmek için önemli bir fırsat olacağına inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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