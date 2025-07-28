Kamboçya'ya Çinli Turist Sayısında Tarihi Artış

PUNOM PEN, 28 Temmuz (Xinhua) -- Kamboçya'yı ziyaret eden Çinli turist sayısı 2025'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,7 artış gösterdi.

Kamboçya Turizm Bakanlığı'nın cumartesi günü yayımladığı son rapora göre, bu yılın ocak-haziran döneminde ülkeyi ziyaret eden Çinli turist sayısı toplam 586.771'e yükseldi.

Raporda, Çinli turistlerin bu dönemde Kamboçya'ya gelen toplam 3,36 milyon uluslararası turistin yüzde 17,4'ünü oluşturduğu belirtildi. Rapora göre Çin ayrıca Tayland ve Vietnam'ın ardından Kamboçya'nın üçüncü büyük turist kaynağı oldu.

Pasifik Asya Seyahat Derneği Kamboçya Şubesi Başkanı Thourn Sinan, Çinli turist sayısında yüzde 50,7'lik dikkat çekici artışın, Çin'in ülkeye olan güçlü ve artan ilgisini yansıttığını ifade etti.

Sinan, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesi ve ikili işbirliğinin artmasıyla, bu eğilimin yılın ikinci yarısında da devam etmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Sinan, "Çin'de yükselen orta sınıf, hedefli pazarlama çalışmaları ve artan uçuş rotalarıyla birleştiğinde, Çinli turist sayısını daha da artıracaktır. Ancak bu büyümenin sürdürülebilir olması, uçuş rotalarının devamlılığı, vize kolaylıkları ve Kamboçya'nın turizm olanaklarının Çinli gezginler için cazibesini korumasına bağlıdır" dedi.

Sinan, stratejik çabaların devam etmesi halinde, Kamboçya'nın turizm sektörünün 2025'in ikinci yarısında hem bölgesel hem de küresel eğilimlerin desteğiyle olumlu bir büyüme kaydetmeye hazır göründüğünü de sözlerine ekledi.

Kamboçya'da turizm sektörü, hazır giyim ve ayakkabı ihracatı, tarım, inşaat ve gayrimenkul sektörleriyle birlikte ekonomiyi destekleyen dört temel unsurdan biri olma özelliğini taşıyor.