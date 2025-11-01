Haberler

Kamboçya ve Tayland Sınırındaki Silahları Kaldırma Kararı Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamboçya ve Tayland, ortak sınırlarındaki silahları kaldırmak için mutabık kaldı. İki ülkenin askeri yetkilileri, silahların aşamalı olarak geri çekilmesi konusunda ortak bir bildiri imzaladı.

Kamboçya ve Tayland, ortak sınırlarındaki bazı silahları kaldırmaya başlayacaklarını açıkladı.

Kamboçya Medya Yayıncılık Kurumu'nun Medya şirketi Cambodianess'in haberine göre, Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata, Kamboçya ve Tayland'ın ortak sınırlarındaki silahları kaldırma konusunda mutabık kaldığını bildirdi.

Sözcü Socheata, Kamboçya 4. Askeri Bölge ve Tayland 2. Ordu Bölgesi yetkililerinin, dün düzenlenen Özel Kamboçya-Tayland Bölgesel Sınır Komitesi (RBC) toplantısı sırasında, sınırdan silahları kaldırma konusunda mutabık kalınan ortak bildiriyi imzaladığını söyledi.

Kamboçya Krallığı 4. Askeri Bölge Komutanı Korgeneral Pov Heng ve Tayland Krallığı 2. Ordu Bölge Komutanı Korgeneral Weerayuth Raksilp'in eş başkanlık ettiği toplantıda, sınır boyunca konuşlandırılmış ağır ve yıkıcı silahların aşamalı olarak kaldırılması görüşüldü. Toplantıya, her iki ülkeden Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) gözlemci ekipleri de katıldı.

Taraflar tarafından kabul edilen anlaşma kapsamında, üç ağır silah kategorisi belirlendi ve her iki taraf da bunların aşamalı olarak geri çekilmesini kabul etti.

Taraflar, karşılıklı saygı ve Kuala Lumpur toplantısının sonuçlarına ve ortak bildiride yer alan ilkelere tam bağlılık konusundaki taahhütlerini teyit etti.

Tayland ve Kamboçya, 26 Ekim'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 47. ASEAN Zirvesi kapsamında temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşması" imzalamıştı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan YouTuber düğünü

Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan YouTuber düğünü
Hava yolu şirketi artık kilolu yolculardan 2 koltuk parası alacak

Hava yolu şirketi artık kilolu yolculardan 2 katı para alacak
Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez Bankası alımı durdurdu

Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez'in hamlesi piyasayı rahatlattı
Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi

Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi
Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan YouTuber düğünü

Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan YouTuber düğünü
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
Beyaz Saray'dan ABD basınını sarsan karar: Kısıtlama getirildi

Beyaz Saray'dan ABD basınını sarsan karar: Kısıtlama getirildi
İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabında bulunan miktarı açıkladı

Zorbay Küçük'ün bahis hesabında bulunan miktarı duyurdu
Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama: Kızlarının gününü mahvettin

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama
Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi

2 milyon ehliyet artık geçersiz! Direksiyon başına geçene büyük ceza
Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı

Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı
Yeni faylar tespit edildi! Prof. Dr. Sözbilir'den beşik gibi sallanan kente korkutan uyarı

Yeni faylar tespit edildi! Beşik gibi sallanan kente korkutan uyarı
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.