Kamboçya ve Tayland Sınırında Çatışma: 13 Ölü, 71 Yaralı

SİEM REAP, 26 Temmuz (Xinhua) -- Kamboçya Savunma Bakanlığı sözcüsü cumartesi günü yaptığı açıklamada Tayland ile yaşanan sınır çatışmalarında en az 13 Kamboçyalının hayatını kaybettiğini ve 71 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Tayland medyasına göre, Kamboçya tarafının Tayland birliklerine ateş açmasının ardından başlayan sınır çatışmaları cumartesi sabahı üçüncü gününde de sürdü.