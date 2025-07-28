Kamboçya ve Tayland Liderleri Malezya'da Sınır Sorunlarını Görüşecek

PUNOM PEN/BANGKOK, 28 Temmuz (Xinhua) -- Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, pazartesi günü Malezya'da bir araya gelecek. İki lider sınırda devam eden çatışmalara neden olan sorunların çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulunacak.

Manet, pazar gecesi sosyal medyada yaptığı açıklamada, Kamboçya heyetine Kuala Lumpur'da yapılacak özel toplantıda başkanlık edeceğini ve toplantının amacının acil ateşkes sağlanması olacağını söyledi.

Manet, özel toplantıyı düzenlemek ve ev sahipliği yapmak için gösterdiği inisiyatif ve koordinasyon için Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e teşekkür etti.

Tayland Hükümet Sözcüsü Jirayu Houngsub ise pazar günü yaptığı açıklamada, Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai'nin Tayland-Kamboçya sınır sorunu hakkında görüşmeler yapmak üzere Malezya'ya gidecek heyete başkanlık edeceğini ifade etti.