Kamboçya ve Tayland, Çin ile Ateşkes Anlaşmasına Taahhütlerini Yeniledi

BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Kamboçya ve Tayland, Çin ile düzenledikleri üçlü gayriresmi toplantıda ateşkes anlaşmasına riayet etme yönündeki taahhütlerini yineledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, çarşamba günü Shanghai kentinde gerçekleştirilen toplantıya Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Weidong ve Kamboçya ve Tayland'ın temsilcileri katıldı.

Açıklamada ateşkes anlaşmasına uyacaklarını Çin'e teyit eden Kamboçya ve Tayland'ın, Çin'in durumu yatıştırmada oynadığı olumlu rolü takdir ettikleri ifade edildi.

Ayrıca toplantının samimi, dostane ve uyumlu bir atmosferde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Çin'in Kamboçya ve Tayland'ın aralarındaki sınır anlaşmazlıklarını barışçıl şekilde çözüme kavuşturmalarına destek olmak üzere sürekli olarak yapıcı bir rol oynadığı, söz konusu toplantının da Çin'in bu yöndeki diplomatik çabalarının son örneğini teşkil ettiği belirtildi.