Kamboçya ve Tayland Arasındaki Sınır Çatışmalarına Ateşkes Anlaşmasıyla Çözüm

Kamboçya ve Tayland, sınır çatışmalarının ardından 28 Temmuz'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına olan bağlılıklarını yineledi.

Kamboçya merkezli Khmer Times gazetesinin haberine göre, Kamboçya ve Tayland'dan üst düzey yetkililer, iki ülke arasında yaşanan sınır çatışmalarının ardından, Kamboçya'nın Koh Kong bölgesinde bir araya geldi.

Malezya'da 7 Ağustos'ta düzenlenen görüşmede alınan kararların uygulanma sürecini izlemek amacıyla bir araya gelen yetkililer, 28 Temmuz'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına ve barışa olan bağlılıklarını teyit etti.

Tayland ve Kamboçya, 7 Ağustos'ta Malezya'da görüşerek, ateşkes anlaşmasının uygulanması için 13 noktada anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülke ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, 28 Temmuz'da ateşkes görüşmelerinin ardından tarafların "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.