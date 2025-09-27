Kamboçya ve Tayland Arasındaki Ateşkes Kırılganlığını Koruyor

Kamboçya, Tayland ile sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan ve 28 Temmuz'da ateşkesle sonuçlanan çatışmaların ardından iki ülkenin ateşkes koşullarına bağlı kalma yönündeki taahhütlerine rağmen sürecin "son derece kırılgan" olduğunu belirtti.

Kamboçya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Prak Sokhonn, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Tayland ve Kamboçya arasında temmuzda yaşanan çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Prak, iki ülkenin ateşkes koşullarına bağlı kalma yönündeki taahhütlerine rağmen sürecin "son derece kırılgan" olduğunu belirterek, "komşu ülkenin uluslararası anlaşmalara uygun olmayan haritalar dayattığını, güç kullanarak fiili egemenlik kurmaya çalıştığını ve bu durumun güven tesisini zayıflattığını" ifade etti.

"Sınırın henüz belirlenmemiş bölgelerinde Kamboçyalı sivillerin zorla tahliye edilmesinin ve daha yüzlercesinin yerlerinden edilme tehdidiyle karşı karşıya kalmasının" kabul edilemez olduğunu vurgulayan Prak, "Bu eylemler sadece ateşkesin ruhuna değil, aynı zamanda karşılıklı mutabakata dayalı sınır anlaşmalarına da aykırıdır. Egemenliğimiz ve toprak bütünlüğümüz ihlal edilmekte, halkımızın hak ve onuru çiğnenmektedir." dedi.

Prak, Kamboçya'nın "tüm provokasyonlara rağmen ateşkese sıkı sıkıya bağlı kaldığını ve en yüksek düzeyde itidal gösterdiğini" söyleyerek, askeri gücün yalnızca "son çare" olacağını kaydetti.

Barışçıl çözüm için diyaloğu sürdürme ve güveni yeniden tesis etme çağrısı yapan Prak, sınır bölgelerini "barış ve işbirliği alanlarına" dönüştürmeye kararlı olduklarını dile getirdi.

Prak, uluslararası topluma da çağrıda bulunarak, BM ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) yanı sıra bölge liderlerinden de tansiyonu düşürme, barışçıl çözümü teşvik etme ve yeni trajedilerin önlenmesi için destek istedi.

Kamboçya'nın "küçük bir ülke olarak egemenlik tehdidi oluşturmadığını" vurgulayan Prak, önceliklerinin ekonomik kalkınma ve halkın refahını artırmak olduğunu kaydetti.

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, sınırlarında yaşadıkları gerilimle ilgili Malezya'nın arabuluculuğunda başkent Kuala Lumpur'da bir araya gelmişti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, görüşmelerin ardından tarafların "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

Tayland Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya'yı ihtilaflı sınıf hattında saldırılar düzenlemekle suçlayarak, "Bu, ateşkes anlaşmasının açık bir ihlalidir." ifadesini kullanmıştı.

Kamboçya Savunma Bakanlığı ise ülkenin ateşkesi ihlal ettiğine yönelik iddiaları reddetmişti.