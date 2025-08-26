Kamboçya Ulusal Meclisi'nden Yabancı Komploculara Vatandaşlık İptali Tasarısı

PHNOM Kamboçya'da Ulusal Meclis, "ülkenin ulusal çıkarlarına zarar vermek için yabancı devletlerle komplo kurmaktan" suçlu bulunanların vatandaşlıklarının iptal edilmesini öngören tasarıyı kabul etti.

Tayland ile temmuzdaki sınır çatışmasının ardından "yabancı devletlerle komplo kurmaya" karşı tutumun sıkılaştığı Kamboçya'da, halkın ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı yönünde endişelere neden olan bir tasarı için Ulusal Meclis'te oylama yapıldı.?

Normal şartlarda 125 üyeden oluşan Ulusal Mecliste oylamaya katılan 120 milletvekilinin tamamı, "ülkenin ulusal çıkarlarına zarar vermek için yabancı devletlerle komplo kurmaktan" suçlu bulunanların vatandaşlıklarının iptal edilmesini sağlayacak tasarıya lehte oy verdi.

Meclisten geçerek Senatonun onayına sunulan tasarı kapsamına çifte vatandaşlar ve sonradan Kamboçya vatandaşlığı alanların yanı sıra doğumla vatandaş olanlar da giriyor.

Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Sar Sokha, vatandaşlık kanununda yapılacak bu yenilemenin, "ülkenin Tayland işgaliyle karşı karşıya olduğu bir dönemde" hayati önem taşıdığını belirtti.

Ülkedeki sivil toplum örgütleri ise tasarıyı, muğlak dili ve insanların kendini ifade etmesi üzerinde göstereceği caydırıcı etki gerekçesiyle eleştiriyor.