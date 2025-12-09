Haberler

Kamboçya-Tayland Sınır Çatışmasında Hayatını Kaybeden Sivillerin Sayısı 6'ya Yükseldi

Güncelleme:
Kamboçya-Tayland sınırındaki gerginliğin neden olduğu çatışmalarda, iki Kamboçyalı sivil daha hayatını kaybetti. Böylece son günlerdeki çatışmalarda yaşamını yitiren sivil sayısı en az 6'ya ulaştı. Sınırdaki saldırılar devam ederken, her iki taraf saldırılar için karşı tarafı suçluyor.

PUNOM PEN, 9 Aralık (Xinhua) -- Kamboçya- Tayland sınırında süren gerginliğin yol açtığı çatışmalar sonucu salı günü erken saatlerde iki Kamboçyalı sivil daha hayatını kaybetti. Böylece son günlerde tırmanan gerilimde yaşamını yitiren sivil sayısı en az 6'ya yükseldi.

Kamboçya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tayland ordusunun pazartesi gecesi ve salı sabahı erken saatlerde Kamboçya güçlerine ve sivillere ateş açmaya devam ettiği, bu ateş sonucunda ulusal yolda seyahat eden iki Kamboçyalı sivilin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Tayland ordusunun salı sabahı saat 04.45'ten itibaren Kamboçya'nın Preah Vihear, Oddar Meanchey ve Pursat illerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü ifade edildi.

Tayland ve Kamboçya'nın ortak barış bildirisini imzalamasından iki aydan kısa bir süre sonra şiddetli sınır çatışmaları yeniden başladı. Birçok bölgede topçu ateşi yapıldığı bildirilirken, çok sayıda kentte halk acilen tahliye edildi. Her iki taraf da saldırıyı karşı tarafın başlattığını iddia ederek can kayıplarını doğruladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
