Kamboçya: Tayland Sınırında 4 Kamboçyalı Sivil Hayatını Kaybetti

PUNOM PEN, 8 Aralık (Xinhua) -- Kamboçya- Tayland sınırında çıkan çatışmada 4 Kamboçyalı sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kamboçya Enformasyon Bakanı Neth Pheaktra pazartesi günü Xinhua'ya telefonda yaptığı açıklamada, "Oddar Meanchey eyaletinde 3, Preah Vihear eyaletinde ise 1 sivil hayatını kaybetti" diye konuştu.