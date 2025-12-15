Tayland'la Sınır Çatışması Sonucu Kamboçya'da Tahliye Edilenlerin Sayısı 395.000'e Yaklaştı
PUNOM PEN, 15 Aralık (Xinhua) -- Kamboçya ile Tayland arasında 8 gündür devam eden sınır çatışması nedeniyle yerinden edilen Kamboçyalı sivillerin sayısı 395.000'e yaklaştı.
Kamboçya İçişleri Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada yerinden edilen kişilerin arasında 204.889 kadın ve 95.949 çocuk bulunduğu belirtildi.
Kamboçya Savunma Bakanlığı Müsteşar ve Sözcüsü Korgeneral Maly Socheata, Tayland'la yaşanan sınır çatışmasının pazar günü itibarıyla devam ettiğini söyledi.
