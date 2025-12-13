Haberler

Kamboçya Enformasyon Bakanı: Tayland Askeri Eylemlerine Derhal Son Vermeli

Kamboçya Enformasyon Bakanı Neth Pheaktra, Tayland'ın Kamboçya'ya yönelik askeri saldırılarını derhal durdurması çağrısında bulundu. Son saldırılarda 11 sivil hayatını kaybetti ve 59 kişi yaralandı. Bakan, ülkelerinin uluslararası hukuka bağlı kalacağını belirtti.

PUNOM PEN, 13 Aralık (Xinhua) -- Kamboçya Enformasyon Bakanı Neth Pheaktra, Tayland'a Kamboçya'yı ve sivil altyapısını hedef alan askeri eylemlerini derhal durdurma çağrısı yaptı.

Pheaktra, Tayland güçlerinin cumartesi günü sabah saatlerinde 2 F-16 savaş uçağıyla Pursat eyaletinin Veal Veng bölgesindeki Thmor da kontrol noktası yakınındaki bir oteli ve 2 köprüyü vurduğunu söyledi.

"Tayland güçleri saldırılarını Kamboçyalı sivilleri ve yerleşim köylerini hedef alacak ve sivil altyapıyı yok edecek şekilde genişletti" diyen Pheaktra, cuma günü itibarıyla Tayland'ın askeri eylemleri nedeniyle 11 sivilin hayatını kaybettiğini, 59 kişinin yaralandığını açıkladı.

Pheaktra, beş eyalette toplam 303.213 kişinin yerinden edildiğini de sözlerine ekledi.

Bakan, Tayland'ın Kamboçya'nın egemenliğini defalarca ihlal ettiğini ve Kamboçya topraklarında sürdürdüğü askeri faaliyetlerle ateşkesi sona erdirdiğini ifade etti.

Pheaktra, ülkesinin barış, diyalog ve uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı olduğunu söyledi.

Tayland'ın geçici Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet, cuma günü sınır çatışmasıyla ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptıklarını açıkladı. Trump daha sonra iki liderin cuma akşamı yürürlüğe girecek bir ateşkes üzerinde anlaştıklarını söylese de Tayland tarafı cumartesi günü bu iddiayı yalanladı.

Kamboçya-Tayland sınırındaki çatışmalar 7 Aralık'ta yeniden başlamıştı.

Kaynak: Xinhua
