Kamboçya, Tayland ile Sınır Sorunları İçin UAD'ye Başvurdu

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ülkesinin Tayland ile uzun süredir yaşadığı sınır sorunlarının çözümü için Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) başvuruda bulunduklarını belirtti.

Başbakan Hun Manet, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin Taman Thom, Taman Toch, Tak Krobey ve Mumbai bölgelerindeki sınır sorunlarının giderilmesi için UAD'ye yaptığı başvuruya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hun Manet, 63 sene önce bugün, ülkesinin Preah Vihear sınır bölgesinde de benzer bir ihtilaf için UAD'ye başvurduğunu ve lehde karar verildiğini hatırlatarak, Kamboçya hükümetinin UAD'ye Tayland ile arasındaki sınırda bulunan 4 bölgedeki ihtilafın çözüme kavuşturulması için başvuru yaptığını aktardı.

Kamboçya'nın, "silahlı çatışma riskinin bulunduğu sınır bölgelerdeki gerilimlerin" uluslararası hukuk mekanizması yoluyla barışçıl çözümünden yana olduğunu savunan Hun Manet, "Kamboçya'nın komşu ülkelerle sınır çizgisini belirlemek için tek ihtiyacı adalet, eşitlik ve netliktir." ifadesini kullandı.

Hun Manet, "Böylece gelecek nesillerimiz birbirleriyle sorun yaşamaya devam etmesinler." dedi.

Tayland ve Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir sınır anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, iki tarafın, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda mutabık kalmasına rağmen gerilimin henüz sona ermediğini savunarak "belirsizliğin giderilmesi için" meseleyi UAD'ye taşıma konusunda kararlı olduklarını belirtmişti.

Hun Manet, Tayland bu karara karşı çıksa dahi sınır meselesi konusunda UAD'ye başvurmayı planladıklarını, sorunun daha kesin bir çözüme kavuşturulmasını hedeflediklerini ifade etmişti.

Tayland, Kamboçya sınırındaki tüm kontrol noktalarının Bangkok yönetimi tarafından kontrol edileceğini duyurmuştu.