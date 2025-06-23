Kamboçya, Tayland'dan Yakıt ve Doğalgaz İthalatını Durdurdu

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Kamboçya, Tayland ile artan sınır gerilimleri nedeniyle tüm yakıt ve doğalgaz ithalatını durdurma kararı aldı. Başbakan Hun Manet, vatandaşları Tayland'a seyahat etmekten kaçınmaları konusunda uyardı.

PUNOM PEN, 23 Haziran (Xinhua) -- Kamboçya, Tayland ile aralarındaki sınır geriliminin artması üzerine bu ülkeden yaptıkları tüm yakıt ve doğalgaz ithalatını durdurma kararı aldı.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, kendisine ait sosyal medya platformları üzerinden yaptığı açıklamada, "Pazar gece yarısından itibaren Tayland'dan tüm yakıt ve doğalgaz ithalatı durdurulacaktır. Kamboçya'daki yakıt tedarik şirketleri, başka kaynaklardan yeterince ithalat yaparak ülkenin iç yakıt ve doğalgaz talebini karşılayabilecek durumdadır" dedi.

Manet, vatandaşlara Tayland'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde de bulundu.

Her ikisi de Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği üyesi olan Kamboçya ile Tayland arasında son zamanlarda sınır gerilimi yaşanıyor. 28 Mayıs'ta ihtilaflı sınır bölgesinde her iki ülkeden askeri kuvvetler arasında kısa süreli çatışma yaşanmış ve bir Kamboçya askeri hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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