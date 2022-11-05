Kamboçya, Önümüzdeki Yıllarda Çin'e Daha Fazla Değirmenlenmiş Pirinç İhraç Edecek

PUNOM PEN, 5 Kasım (Xinhua) -- Kamboçya Pirinç Federasyonu (CRF) Başkanı Song Saran, bu yılın başlarında Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) ticaret anlaşması ve Kamboçya-Çin Serbest Ticaret Anlaşması'nın (CCFTA) yürürlüğe girmesiyle Kamboçya'nın önümüzdeki yıllarda Çin'e daha...

PUNOM PEN, 5 Kasım (Xinhua) -- Kamboçya Pirinç Federasyonu (CRF) Başkanı Song Saran, bu yılın başlarında Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) ticaret anlaşması ve Kamboçya-Çin Serbest Ticaret Anlaşması'nın (CCFTA) yürürlüğe girmesiyle Kamboçya'nın önümüzdeki yıllarda Çin'e daha fazla değirmenlenmiş pirinç ihraç etmesinin beklendiğini söyledi.

Cumartesi günü CRF tarafından yayımlanan bir raporda Çin'in 2022'nin ilk 10 ayında Kamboçya'nın değirmenlenmiş pirincinin önemli bir alıcısı olmayı sürdürdüğü ortaya çıktı.

Saran, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Bu serbest ticaret anlaşmaları Kamboçya ile Çin'in yanı sıra diğer katılımcı ülkeler arasındaki mal ticaretini daha da kolaylaştıracak" dedi.

Saran, "Her iki ticaret anlaşması, Kamboçya'nın ürünleri için daha fazla piyasa erişimi sağladı. Bunun, tarife imtiyazlarıyla RCEP üye ülkelerine bitmiş ürün ihraç etmek üzere daha fazla yabancı yatırımcının pirinç sektörü gibi çeşitli sektörlere yatırım yapmasını sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Penn Sovicheat, RCEP ve CCFTA'nın Kamboçya'nın Çin'e ve diğer üye ülkelere ihracatını büyük oranda artırdığını ve artırmaya devam edeceğini söyledi.

Xinhua'ya konuşan Sovicheat, "Çin bizim için büyük bir pazar" dedi ve ekledi: "Her iki ticaret anlaşması sayesinde pirinç, manyok, muz, mango ve longan gibi potansiyel tarım ürünlerinin Çin'e ihracatının önümüzdeki yıllarda artmaya devam edeceğine inanıyoruz."

Raporda Ocak-Ekim döneminde Kamboçya'nın uluslararası piyasalara değirmenlenmiş pirinç ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 artışla 509.249 tona çıkarak 324 milyon ABD doları brüt gelir getirdiği ve değirmenlenmiş pirincin 56 ülke ve bölgeye gönderildiği dile getirildi.

Raporda ihraç edilen değirmenlenmiş pirinç türleri arasında kokulu pirinç, uzun taneli beyaz pirinç, yarı haşlanmış pirinç, organik pirinç ve yapışkan pirincin yer aldığı belirtildi.