Kamboçya'nın Ünlü Angkor Arkeoloji Parkı'nda 12. Yüzyıldan Kalma Taş Oymalar Bulundu

APSARA Ulusal İdaresi'nden arkeologlar, Kamboçya'nın kuzeybatısında yer alan Siem Reap eyaletindeki Angkor Arkeoloji Parkı'nda bulunan Angkor Thom tapınağının Takav Kapısı'nın geçidinde 12. yüzyıldan kalma bir Apsara ya da peri figürlerinin yer aldığı oyma eserler keşfetti.

PUNOM PEN, 3 Mayıs (Xinhua) -- APSARA Ulusal İdaresi Pazartesi günü yayınladığı açıklamada, arkeologların Kamboçya'nın kuzeybatısında yer alan Siem Reap eyaletindeki Angkor Arkeoloji Parkı'nda 12. yüzyıldan kalma bir Apsara ya da peri oymalarını keşfettiğini bildirdi. Taş oymalar, arkeologların restorasyon sırasında alt kısımdaki yapıdan bitki örtüsünü ve toprağı temizledikleri Angkor Thom tapınağının Takav Kapısı geçidinin kuzey duvarında fark edildi. Arkeolog Kim Seng Pheakdey, Apsara oymalı taş parçalarının ve diğer dekoratif heykellerin geçidin kuzey duvarı olarak kullanıldığını söyledi. Pheakdey, "Bu Apsara oymaları Bayon Tapınağı'nın sütunlarındaki Apsara'ya benziyor, diğer taş oymalar ise Takav Kapısı'nın yapısını süsleyenlerle aynı forma sahip" dedi.

Tarihsiz fotoğrafta, Kamboçya'nın Siem Reap eyaletinde bulunan Angkor Arkeoloji Parkı'ndaki Angkor Thom tapınağının Takav Kapısı geçidinde yakın zamanda bulunan bir Apsara oyması görülüyor. (Fotoğraf: ANA/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Pheakdey, Bayon tarzı Apsara oymalarının 12. yüzyılın sonlarında ve 13. yüzyılın başlarında Takav Kapısı ve Bayon Tapınağı ile aynı zamanda yapılmış olabileceğini belirtti. Pheakdey, arkeologların bir sonraki adımda yapılacak kazıda, geçidin kuzeyindeki hendeğe düşen Deva heykellerini bulup orijinal yerlerine geri koymayı amaçladıklarını söyledi. Takav Kapısı, 12. yüzyılın sonlarında Kral Jayavarman VII tarafından yaptırılan Angkor Thom'un beş kapısından biri. Angkor Thom, 1992 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne giren 401 kilometrekarelik Angkor Arkeoloji Parkı'ndaki önemli tapınaklardan biri.

Xinhua / Güncel