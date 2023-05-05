Kamboçya'nın Üçüncü En Büyük Limanını Çinli Şirket Yapacak

PUNOM PEN, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin Liman Mühendislik Limited Şirketi (CHEC) Kamboçyalı bir şirketle Kamboçya'nın güneybatısında yer alan Kampot vilayetinde çok amaçlı bir deniz limanının inşasına yönelik sözleşme imzaladı.

PUNOM PEN, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin Liman Mühendislik Limited Şirketi (CHEC) Kamboçyalı bir şirketle Kamboçya'nın güneybatısında yer alan Kampot vilayetinde çok amaçlı bir deniz limanının inşasına yönelik sözleşme imzaladı.

Sözleşme Cuma günü Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de, Kamboçya Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sun Chanthol'un huzurunda, CHEC Kamboçya Ofisi Genel Müdürü Lan Quili ile Kampot Lojistik ve Liman Şirketi Başkanı Meas Thom arasında imzalandı.

Geçen yılın Mayıs ayında başlayan 600 hektarlık Kampot Lojistik ve Liman projesinde Shanghai İnşaat Şirketi ile Çin Yol ve Köprü Şirketi de üstlenici olarak yer alıyor.

Chanthol, 15 yıllık proje maliyetinin 1,5 milyar ABD doları olarak tahmin edildiğini ve inşaatın üç aşamaya bölündüğünü söyledi.

Bakan, 2022-2025 arasındaki ilk aşamanın, 200 milyon dolara mal olmasının beklendiğini dile getirdi.

15 metrelik derin deniz limanı, 100.000 tonluk gemilere hizmet verebilecek ve 2025 yılında 300.000 TEU (1 TEU 20 feet'lik konteyneri ifade ediyor) ve 2030'da 600.000 TEU işlem kapasitesine sahip olacak.

Chanthol, "Bu mega proje kapsamında bir konteyner terminali, bir özel ekonomik bölge, bir serbest ticaret alanı, bir lojistik merkezi, bir petrol rafinerisi ve turist gemileri için bir terminal yer alıyor" dedi.

Bakan, limanın kıyı kenti Sihanoukville'deki Sihanoukville Otonom Limanı ve başkent Punom Pen'deki tatlı su limanı olan Punom Pen Otonom Limanı'ndan sonra, yeni projenin ülkenin üçüncü en büyük limanı olacağını belirtti.