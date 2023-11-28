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Kamboçya'nın Geleneksel Su Festivali Tekne Yarışıyla Sona Erdi

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PUNOM PEN, 28 Kasım 2023 (Xinhua) -- Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'deki Tonle Sap nehrinde, Su Festivali'nin kapanış töreninde düzenlenen tekne yarışına katılan kürekçiler, 28 Kasım 2023. Kamboçya'nın geleneksel Su Festivali Salı akşamı sona erdi.

PUNOM PEN, 28 Kasım 2023 (Xinhua) -- Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'deki Tonle Sap nehrinde, Su Festivali'nin kapanış töreninde düzenlenen tekne yarışına katılan kürekçiler, 28 Kasım 2023.

Kamboçya'nın geleneksel Su Festivali Salı akşamı sona erdi. (Fotoğraf: Sovannara/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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