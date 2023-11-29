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Kamboçya'nın Geleneksel Su Festivali'nde Tekne Yarışları Düzenlendi

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PUNOM PEN, 29 Kasım (Xinhua) -- Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de düzenlenen Su Festivali'nde Tonle Sap nehrindeki tekne yarışına katılan kürekçiler, 28 Kasım 2023. Kamboçya'nın geleneksel Su Festivali Salı akşamı sona erdi.

PUNOM PEN, 29 Kasım (Xinhua) -- Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de düzenlenen Su Festivali'nde Tonle Sap nehrindeki tekne yarışına katılan kürekçiler, 28 Kasım 2023.

Kamboçya'nın geleneksel Su Festivali Salı akşamı sona erdi. (Fotoğraf: Sovannara/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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