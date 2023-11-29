Kamboçya'nın Geleneksel Su Festivali'nde Tekne Yarışları Düzenlendi
PUNOM PEN, 29 Kasım (Xinhua) -- Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de düzenlenen Su Festivali'nde Tonle Sap nehrindeki tekne yarışına katılan kürekçiler, 28 Kasım 2023. Kamboçya'nın geleneksel Su Festivali Salı akşamı sona erdi.
PUNOM PEN, 29 Kasım (Xinhua) -- Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de düzenlenen Su Festivali'nde Tonle Sap nehrindeki tekne yarışına katılan kürekçiler, 28 Kasım 2023.
Kamboçya'nın geleneksel Su Festivali Salı akşamı sona erdi. (Fotoğraf: Sovannara/Xinhua)