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Kamboçya'nın Ay Yeni Yılı Kutlamaları 115.090 Turisti Ağırladı

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Siem Reap'da gerçekleştirilen geleneksel Ay Yeni Yılı kutlamalarında Kamboçya, üç gün boyunca 115.090 yabancı turisti ağırladı. Kutlamalar su sıçratma etkinlikleriyle renklendi.

SİEM REAP, 18 Nisan (Xinhua) -- Kamboçya'nın Siem Reap eyaletindeki Ay Yeni Yılı kutlamalarında insanlar birbirlerinin üzerine su sıçratıyor, 16 Nisan 2025.

Turizm Bakanlığı tarafından perşembe günü yayımlanan bir rapora göre Kamboçya, üç günlük geleneksel Yeni Yıl tatili boyunca ülke genelinde toplam 115.090 yabancı turistin seyahat ettiğini kaydetti. (Fotoğraf: Sao Khuth/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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